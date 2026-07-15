Henry mostra il segreto della Spagna con un video illuminante | Fanno così da quando hanno 9 anni

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Thierry Henry ha condiviso un video in cui mostra come i giovani in Spagna inizino a giocare a calcio già a nove anni, evidenziando questa pratica come parte del segreto del successo del paese nel settore. In diretta TV, l’ex calciatore ha descritto questa abitudine come fondamentale per la creazione di una “macchina perfetta” che il 19 luglio parteciperà al Mondiale. Henry ha elogiato la formazione precoce e la continuità nel percorso dei giovani calciatori spagnoli.

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Thierry Henry ha incensato la Spagna, spiegando in diretta TV come è arrivata a creare una macchina perfetta che il 19 luglio si giocherà il Mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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