Henry mostra il segreto della Spagna con un video illuminante | Fanno così da quando hanno 9 anni

Notizia in breve

Thierry Henry ha condiviso un video in cui mostra come i giovani in Spagna inizino a giocare a calcio già a nove anni, evidenziando questa pratica come parte del segreto del successo del paese nel settore. In diretta TV, l’ex calciatore ha descritto questa abitudine come fondamentale per la creazione di una “macchina perfetta” che il 19 luglio parteciperà al Mondiale. Henry ha elogiato la formazione precoce e la continuità nel percorso dei giovani calciatori spagnoli.