albero cade sulle auto in sosta paura a orvieto

Un albero di grandi dimensioni è crollato ieri mattina in via delle Conce, ad Orvieto, colpendo due auto parcheggiate lungo la strada. Nessuno è rimasto ferito. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere la rimozione dei detriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Non ci sono segnalazioni di altri danni o incidenti collegati.

Orvieto (Terni), 20 luglio 2026 – Tragedia sfiorata ieri mattina in via delle Conce dove, nella prima mattina, un albero di grandi dimensioni è crollato sulla strada andando a colpire due auto che erano parcheggiate lungo la via. Entrambe sono state danneggiate. Fortuna ha voluto che in quel momento non ci fossero altri veicoli in transito lungo la strada che è di solito piuttosto frequentata in tutti gli orari non solo dai veicoli ma anche da pedoni. La pianta si trovava nel giardino privato di una abitazione adiacente alla strada che si trova in una posizione rialzata rispetto a via delle Conce e accanto alla ex chiesa della Madonna del Velo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Albero cade su bus a Roma

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