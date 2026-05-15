A Trieste, una forte bomba d’acqua ha provocato danni significativi, con diverse auto coinvolte e un albero caduto in via Bonafata. I Vigili del Fuoco hanno effettuato circa 60 interventi per gestire le conseguenze della perturbazione, intervenendo su strade e edifici danneggiati. Le vetture colpite dal crollo hanno subito danni vari, alcuni gravemente danneggiati dalla caduta dell’albero e dai detriti. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti sulle operazioni di messa in sicurezza.

? Punti chiave Come sono stati gestiti i 60 interventi dei Vigili del Fuoco?. Quali danni hanno subito le auto colpite dal crollo in via Bonafata?. Perché il maltempo ha colpito con tale intensità anche l'Isontino?. Chi dovrà controllare la stabilità degli altri alberi in città?.? In Breve Vigili del Fuoco gestiscono circa 60 interventi nell'area isontina giovedì 14 maggio.. Intervento coordinato di Polizia Locale e soccorritori in via Bonafata alle 22:30.. Necessità di monitoraggio alberature urbane dopo il nubifragio tra Trieste e Isontino.. Un albero è precipitato su diverse auto parcheggiate in via Bonafata a Trieste intorno alle 22:30 di giovedì 14 maggio, colpendo i veicoli durante la violenta bomba d’acqua che ha travolto la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, bomba d’acqua distrugge auto: un albero cade in via Bonafata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Albero cade su un’auto e la distrugge, paura per una coppiaPoco dopo le 21 a Sora, il tronco sfonda il parabrezza di una mercedes: due fidanzati feriti e sotto shock, trasferiti in codice giallo al...

Bomba d'acqua, un albero si abbatte sulle auto in via BonaparteUn albero cade sulle auto in sosta in via Bonafata: è successo durante la bomba d'acqua che si è riversata su Trieste ieri sera, giovedì 14 maggio.

Maltempo, meno di trenta interventi dei vigili del fuoco tra la Venezia Giulia e l'Isontino. Poche chiamate per la bomba d'acqua a Trieste ift.tt/jGfkwvR ift.tt/EKyoD6R x.com

Bomba d'acqua, un albero si abbatte sulle auto in via BonaparteIntorno alle 22:30 la pianta è precipitata a causa delle condizioni meteo avverse e si è abbattuta sulle vetture in sosta, causando danni materiali ... triesteprima.it

Donna entra al bar per un bicchiere d’acqua, il gestore la violenta in cantina: condannato a 6 anni reddit

Bomba d'acqua su Trieste, oltre 60 interventi Vigili fuocoSono proseguiti per tutta la notte e sono ancora in corso gli interventi dei Vigili del fuoco di Trieste, oltre 60 finora, dopo una bomba d'acqua verificatasi ieri sera che ha causato numerosi ... ansa.it