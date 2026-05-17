Albero cade e danneggia due auto in sosta | dramma sfiorato a Sapri

Nella tarda mattinata di oggi, sul Lungomare Italia a Sapri, un grosso albero è caduto improvvisamente, causando danni a due veicoli parcheggiati lungo la strada. L'episodio ha provocato momenti di tensione tra i presenti, che hanno assistito alla scena senza riuscire a evitare le conseguenze dell’evento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali rischi. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

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