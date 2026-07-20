È stato inaugurato a Tripoli il Salone nazionale delle arti figurative, intitolato “Visioni Contemporanee”. L’evento si svolge nella capitale libica e presenta opere di artisti locali e internazionali. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e artisti. La mostra resterà aperta fino alla fine del mese.

Inaugurazione del Salone Nazionale delle Arti Figurative a Tripoli. TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Si è svolta l’inaugurazione del Salone Nazionale delle Arti Figurative “Visioni Contemporanee” a Tripoli, un evento di grande rilievo per la cultura locale. L’ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, ha partecipato attivamente all’inaugurazione, che è stata dedicata all’artista Ali Mustafa Bin Ramadan, un nome significativo nel panorama artistico libico contemporaneo. Un Evento di Valore Artistico e Culturale. La mostra, secondo quanto riportato dall’ente libico per il cinema e il teatro, ha visto la partecipazione di 91 artisti provenienti da varie città libiche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alberini inaugura il Salone nazionale delle arti figurative a Tripoli, celebrando la cultura libica.

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