Alberini inaugura il Salone nazionale delle arti figurative a Tripoli celebrando la cultura libica

Da napolipiu.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato inaugurato a Tripoli il Salone nazionale delle arti figurative, intitolato “Visioni Contemporanee”. L’evento si svolge nella capitale libica e presenta opere di artisti locali e internazionali. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e artisti. La mostra resterà aperta fino alla fine del mese.

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Inaugurazione del Salone Nazionale delle Arti Figurative a Tripoli. TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Si è svolta l’inaugurazione del Salone Nazionale delle Arti Figurative “Visioni Contemporanee” a Tripoli, un evento di grande rilievo per la cultura locale. L’ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, ha partecipato attivamente all’inaugurazione, che è stata dedicata all’artista Ali Mustafa Bin Ramadan, un nome significativo nel panorama artistico libico contemporaneo. Un Evento di Valore Artistico e Culturale. La mostra, secondo quanto riportato dall’ente libico per il cinema e il teatro, ha visto la partecipazione di 91 artisti provenienti da varie città libiche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

alberini inaugura il salone nazionale delle arti figurative a tripoli celebrando la cultura libica
© Napolipiu.com - Alberini inaugura il Salone nazionale delle arti figurative a Tripoli, celebrando la cultura libica.
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