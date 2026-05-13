Concorso di scrittura e arti figurative O’pport’unità lunedì la premiazione dei vincitori

Lunedì si terrà ad Arezzo la cerimonia di premiazione del concorso di scrittura e arti figurative “O’pport’unità”. L’evento coinvolge partecipanti di diverse età che hanno inviato le loro opere, suddivise in varie categorie. La manifestazione si svolge presso una sede cittadina e vede la presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori. I premi saranno consegnati ai vincitori durante l’appuntamento.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – . Il 18 maggio alle 17 a Palomar - Casa della cultura di San Giovanni Valdarno, saranno consegnati i premi ai vincitori del concorso promosso dalla Consulta per le pari opportunità in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Saranno premiati lunedì 18 maggio alle 17 a Palomar - Casa della cultura di San Giovanni Valdarno, i vincitori della sesta edizione del concorso di scrittura ed arti figurative della Città di San Giovanni Valdarno “O’pport’unità”. L’iniziativa è organizzata dalla Consulta per le Pari Opportunità in collaborazione con l’Amministrazione comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concorso di scrittura e arti figurative “O’pport’unità”, lunedì la premiazione dei vincitori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Villa Severi la premiazione dei vincitori del Terzo concorso letterarioSabato 9 maggio 2026, alle ore 21, il salone del Centro di aggregazione sociale di Villa Severi, in via Redi 13, ad Arezzo, ospita la premiazione del... Leggi anche: Nei Cte concorso di scrittura «Tra le righe»: sabato 9 maggio la premiazione Temi più discussi: AL SALONE DEL LIBRO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DIETRO LE SBARRE E DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO DON DOMENICO MECO RICCA – Ufficio Stampa; Architettura di Parole: concorso di scrittura - scadenza 31/5/2026; Regione Lazio al Salone del Libro di Torino, spazio ai giovani talenti con Cuori narranti; Torna il concorso letterario della Fima in collaborazione con Il Giornale dell'Arte. Si è svolta la fase preliminare di Hainan del terzo concorso nazionale di discorsi televisivi in ??lingua e scrittura comune per agricoltori e pastori appartenenti a minoranze etniche della provincia del #Qinghai. x.com Concorso di scrittura e arti figurative O’pport’unità, lunedì la premiazione dei vincitoriIl 18 maggio alle 17 a Palomar - Casa della cultura di San Giovanni Valdarno, saranno consegnati i premi ai vincitori del concorso promosso dalla Consulta per le pari opportunità in collaborazione con ... lanazione.it Prima edizione Concorso Nazionale di Scrittura Teatrale Il Canto di Melpomene – LE FOTOSi è svolta oggi, sabato 9 maggio 2026, presso il Palazzo della Prefettura di Rieti, la cerimonia di premiazione della Prima edizione del Concorso nazionale di scrittura teatrale Il Canto di Melpomen ... rietinvetrina.it