Concorso di scrittura e arti figurative O’pport’unità lunedì la premiazione dei vincitori

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì si terrà ad Arezzo la cerimonia di premiazione del concorso di scrittura e arti figurative “O’pport’unità”. L’evento coinvolge partecipanti di diverse età che hanno inviato le loro opere, suddivise in varie categorie. La manifestazione si svolge presso una sede cittadina e vede la presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori. I premi saranno consegnati ai vincitori durante l’appuntamento.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – . Il 18 maggio alle 17 a Palomar - Casa della cultura di San Giovanni Valdarno, saranno consegnati i premi ai vincitori del concorso promosso dalla Consulta per le pari opportunità in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Saranno premiati lunedì 18 maggio alle 17 a Palomar - Casa della cultura di San Giovanni Valdarno, i vincitori della sesta edizione del concorso di scrittura ed arti figurative della Città di San Giovanni Valdarno “O’pport’unità”. L’iniziativa è organizzata dalla Consulta per le Pari Opportunità in collaborazione con l’Amministrazione comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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