Rigenerazione e cultura Vincenzo Negro | Palazzo delle Arti tornerà a vivere
Un rappresentante delle istituzioni ha annunciato che il Palazzo delle Arti sarà riaperto al pubblico, segnando un passo importante nel progetto di rigenerazione urbana. Ha spiegato che il processo di riqualificazione include anche interventi culturali e che questi spazi contribuiranno a rafforzare i momenti di incontro e partecipazione nella città. La riapertura del palazzo mira a rilanciare un luogo dedicato alla cultura e alla creatività, inserendolo in un più ampio percorso di rigenerazione urbana.
“La rigenerazione urbana passa anche dalla cultura. Una città cresce davvero quando investe nei luoghi della conoscenza, dell’incontro e della partecipazione”. Così il candidato a sindaco della lista Viva Capodrise, Vincenzo Negro, rilancia uno dei punti centrali del proprio programma. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Elezioni, Vincenzo Negro: “Capodrise avrà la sua isola ecologica”Tempo di lettura: < 1 minuto“Isole ecologiche e centri di raccolta sono infrastrutture fondamentali”.