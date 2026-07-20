Nelle aree centrali di Roma, alcuni alberi sono stati tagliati, lasciando le piazze senza le loro ombre e rendendo gli spazi più caldi e soleggiati. Le piazze, di solito ombreggiate, ora sono molto più calde a causa della perdita di vegetazione. Le temperature nelle zone più affollate sono aumentate, creando un ambiente simile a quelli descritti come desertificati, simili a paesaggi dipinti dall’artista. La situazione ha portato a un aumento delle temperature percepite in questi luoghi.

In questi giorni dal clima tropicale il Centro ricorda le piazze metafisiche di Giorgio De Chirico con la differenza che la desertificazione, cifra dei paesaggi mentali dipinti dall’artista, si è materializzata in luoghi ad alta densità antropica. «Roma, oppressa da un caldo torrido, piange i grandi alberi abbattuti negli ultimi anni e la mancanza di verde», titolava la scorsa settimana il quotidiano francese Le Monde, che un anno fa aveva già criticato la Capitale per la sua «disneylandizzazione» come conseguenza dell’iperturismo. La stampa transalpina, oltre al giro di sguardo sullo spazio urbano trasformato dagli interventi giubilari e... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Alberi tagliati a Roma, l'ombra è scomparsa. Piazze del Centro incandescenti

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