Alberi tagliati a Torre Faro la contestazione
Un nuovo episodio di taglio di alberi si è verificato recentemente a Torre Faro, lungo il viale Cariddi. In una lettera inviata alla redazione, un lettore ha denunciato l’episodio, definendolo come un “scempio urbano”. La comunicazione evidenzia come questa azione abbia suscitato reazioni tra i cittadini, che si sono confrontati su quanto accaduto. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle motivazioni o sulle eventuali conseguenze legali dell’intervento.
Lettere in redazione. Salvatore Arena ci scrive: “Guardate l'ennesimo scempio urbano a Torre Faro viale Cariddi. Un altro albero abbattuto, un altro pezzo di Messina che muore nel silenzio generale delle istituzioni.?Come movimento Rinascita Messina, sono anni che portiamo avanti questa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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