Alberi tagliati compensazioni poco chiare

Il 23 aprile 2026, il Collegio dei Garanti del Verde del Comune si è riunito per discutere questioni legate alla gestione e alla pianificazione del verde urbano. Durante l'incontro sono stati affrontati temi riguardanti il taglio di alberi e le compensazioni ambientali, che sono risultate poco chiare e insufficientemente dettagliate. La discussione ha interessato anche le modalità di valorizzazione degli spazi verdi e le implicazioni ambientali delle decisioni prese.

Il Collegio dei Garanti del Verde del Comune, riunitosi il 23 aprile 2026, ha affrontato una serie di temi strategici legati alla gestione, pianificazione e valorizzazione del verde urbano, con particolare attenzione agli impatti ambientali e alla qualità della vita. Particolare attenzione è stata dedicata al tema del metodo di compensazione abbattimenti di alberi e più in generale della mitigazione ambientale. Il Garante ha rilevato criticità nel quadro normativo e applicativo attuale, sottolineando l’esigenza di maggiore chiarezza, coerenza e prossimità territoriale degli interventi compensativi, nonché una revisione degli strumenti regolamentari per migliorarne l’efficacia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Alberi tagliati, compensazioni poco chiare" Notizie correlate Dopo l'abbattimento di 25 alberi arrivano le compensazioni, ma i cittadini protestanoAl posto dei grandi alberi abbattuti per realizzare la rotonda sono arrivati 22 “micro alberi” e alcuni arbusti. Abbattuti i tigli in viale Mimbelli. Tagliati in tutto 18 alberiL’amministrazione comunale di Pieve a Nievole ha proceduto l’abbattimento dei 18 tigli centenari, sui 44 presenti in viale Mimbelli. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Alberi tagliati, compensazioni poco chiare. Alberi tagliati, compensazioni poco chiareIl Collegio dei Garanti del Verde del Comune, riunitosi il 23 aprile 2026, ha affrontato una serie di temi strategici legati alla gestione, pianificazione e valorizzazione del verde urbano, con ... ilgiorno.it Alberi abbattuti in città, oltre 300 da inizio anno. FdI: Così è uno scempioImola, 6 agosto 2025 – Nei primi sei mesi del 2025, in città, sono stati abbattuti 323 alberi tra suolo pubblico e privato, a fronte di 440 nuovi impianti in ambito pubblico e 181 compensazioni con ... ilrestodelcarlino.it