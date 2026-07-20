Al Moderno di Serina debutta il bianco Auravera e la Framboise Supreme. Gabriele Frusca firma il primo vino bianco sui colli di Grumello del Monte. Matteo Manzotti presenta un dolce che gli ha aperto le porte dell’alta pasticceria. La cucina del ristorante combina piatti della tradizione con idee innovative, con un’attenzione particolare alle proposte di giovani chef.

La cucina del ristorante di Serina cerca un equilibrio tra tradizione e innovazione, Gabriele Frusca firma il suo primo bianco sui colli di Grumello del Monte e Matteo Manzotti propone il dolce che gli ha aperto la strada nell'alta pasticceria. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Al Moderno di Serina giovani idee e piatti della tradizione, debutta il bianco Auravera e la Framboise Supreme

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