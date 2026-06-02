Quattro giovani organizzano una sagra a Búðardalur, in Islanda, per promuovere i piatti della tradizione massese, tra cui i tordelli. L’evento si svolge nella regione occidentale dell’isola, a circa tremila chilometri da Massa. Durante la manifestazione, saranno preparati e offerti piatti tipici, con l’obiettivo di condividere le ricette locali con il pubblico islandese. La sagra rappresenta un'occasione per mettere in mostra le specialità gastronomiche della zona.

Massa, 2 giugno 2026 – La cucina massese protagonista di una sagra. che più a nord non si può. Siamo a Búðardalur, tremila chilometri da qui, nella parte occidentale dell’isola d’Islanda che ’guarda’ verso la Groenlandia. La cittadina è affacciata sullo scenografico fiordo di Hvammsfjörður, un luogo dove i sapori apuani difficilmente erano sbarcati prima. Fino a venerdì 12 giugno quando per iniziativa di quattro giovani provenienti da Massa, Montignoso e Mirteto che da qualche anno vivono là, andrà in scena una sagra ’italian style’ dove a farla da padroni saranno tordelli e panzanella massese fritta ma non solo. La nascita dell'evento. “La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I tordelli massesi nel fiordo d’Islanda e la sagra organizzata da 4 ragazzi: “Cucineremo i piatti della tradizione”

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