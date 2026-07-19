Durante il Gala della Croce Rossa, il primo ballo tra Alberto e Charlène di Monaco si è svolto sulla terrazza affacciata sul mare, con fuochi d'artificio che hanno illuminato la notte estiva. La festa, che è durata fino a tarda notte, ha visto la partecipazione del principe Alberto II e della principessa Charlène, entrambi in qualità di presidente e vicepresidente della Croce Rossa Monegasca. Presenti anche Camille Gottlieb, responsabile della sezione Gioventù dell'organizzazione.

A fare gli onori di casa, il principe Alberto II e la principessa Charlène, presidente e vicepresidente della Croce Rossa Monegasca. Insieme a loro Camille Gottlieb, figlia della principessa Stéphanie e responsabile della sezione Gioventù dell’organizzazione. Sono stati gli unici tre Grimaldi presenti alla serata. Una formazione decisamente più ristretta rispetto al Ballo della Rosa, ma ormai quasi abituale per il Gala della Croce Rossa, dove negli ultimi anni Camille è diventata una presenza fissa accanto agli zii. L’arrivo del principe Alberto II, della principessa Charlène e di Camille Gottlieb al 77esimo Gala della Croce Rossa Monegasca. L’appuntamento, all’ora dell’aperitivo, è stato come sempre nel salone dell’Hôtel de Paris, a pochi metri dal Casino di Monte-Carlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il primo ballo di Alberto e Charlène di Monaco al Gala della Croce Rossa, tra fuochi sul mare e festa fino a tardi: dentro la notte d'estate più attesa del Principato

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