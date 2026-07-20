Al cinema in settimana | da Odissea a Il mondo oltre
Questa settimana nei cinema della città sono in programmazione diversi film. Tra le novità ci sono “Odissea”, “Il mondo oltre”, “Minions & Monsters”, “Toy Story 5” e “Supergirl”. Sono inoltre presenti titoli come “Disclosure Day”, “La casa – Il rogo del male” e “Obsession”. La selezione comprende produzioni di diversi generi e target, offrendo varie opzioni agli spettatori. La programmazione si svolge nelle sale di Bergamo, con più titoli disponibili per questa settimana.
È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli in cartellone nelle sale bergamasche spiccano “Odissea”, “Minions & Monsters”, “Toy Story 5”, “Disclosure Day”, “La casa – Il rogo del male”, “Il mondo oltre”, “Obsession” e “Supergirl”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 20 LUGLIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde ARENA SANTA LUCIA a Bergamo I film all’Arena Santa Lucia AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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