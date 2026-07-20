Al cinema in settimana | da Odissea a Il mondo oltre

Notizia in breve

Questa settimana nei cinema della città sono in programmazione diversi film. Tra le novità ci sono “Odissea”, “Il mondo oltre”, “Minions & Monsters”, “Toy Story 5” e “Supergirl”. Sono inoltre presenti titoli come “Disclosure Day”, “La casa – Il rogo del male” e “Obsession”. La selezione comprende produzioni di diversi generi e target, offrendo varie opzioni agli spettatori. La programmazione si svolge nelle sale di Bergamo, con più titoli disponibili per questa settimana.