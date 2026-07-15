Arriva al cinema il kolossal ‘Odissea’ di NolanArriva al cinema il kolossal ‘Odissea’ di Nolan

Da domani arriva nelle sale cinematografiche il film ‘Odissea’ diretto da Christopher Nolan. Il film, interpretato da un cast di attori noti, ripercorre la storia di Ulisse, combinando elementi epici e di intrattenimento. La produzione è stata realizzata con un grande investimento e si propone come un kolossal. La pellicola si basa su una versione cinematografica della celebre vicenda dell’eroe greco.

Da domani al cinema Odissea, il film firmato dal Premio Oscar Christopher Nolan con un cast di stelle, rilegge la vicenda di Ulisse tra epica e grande intrattenimento. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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