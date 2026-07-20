Le nuove aule del Liceo Musicale sono state ufficialmente consegnate questa mattina nell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola. L’intervento ha comportato un investimento di 2,7 milioni di euro. Le aule sono state progettate per accogliere gli studenti dell’indirizzo musicale. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti dell’istituto e delle autorità locali. Le nuove strutture entreranno in funzione nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: 3 minuti Consegnate questa mattina le nuove aule dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola, destinate all’indirizzo del Liceo Musicale. Alla cerimonia hanno preso parte la dirigente scolastica Maria Pirozzi, il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il sindaco di Airola e consigliere provinciale Vincenzo Falzarano con l’amministrazione comunale, il consigliere provinciale Giuseppe Stravino, docenti, studenti, famiglie, tecnici provinciali, direttore dei lavori e rappresentanti delle imprese esecutrici. Il nuovo edificio mette a disposizione otto aule, collocate al primo piano della struttura realizzata grazie a un finanziamento del Ministero dell’Istruzione di oltre 2,7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Airola, inaugurate le nuove aule del Liceo Musicale: investimento da 2,7 milioni di euro

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