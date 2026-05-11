Inaugurate le nuove aule e i laboratori del liceo Don Gnocchi | FOTO
La Provincia di Caserta ha aperto ufficialmente le nuove aule e i laboratori del Liceo Statale Don Gnocchi, situato in via Cupa Lunga a Maddaloni. I lavori hanno riguardato sia il miglioramento strutturale che l’ampliamento dell’edificio scolastico. L’inaugurazione si è svolta al termine delle operazioni di completamento e adeguamento dell’istituto. La cerimonia è stata accompagnata dalla presenza di rappresentanti istituzionali e da foto ufficiali dell’evento.
La Provincia di Caserta ha inaugurato le nuove aule e i laboratori del Liceo Statale Don Gnocchi, al termine dei lavori di adeguamento strutturale e ampliamento dell’istituto di via Cupa Lunga, a Maddaloni.A tagliare il nastro, insieme alla dirigente scolastica Annamaria Lettieri, sono stati il.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Provincia di Caserta, inaugurate le nuove aule e i laboratori del Liceo Don Gnocchi di MaddaloniTempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Caserta ha inaugurato le nuove aule e i laboratori del Liceo Statale Don Gnocchi, al termine dei lavori di...
Inaugurate le aule studio di villa Anselmi: il taglio del nastroIeri 21 febbraio il sindaco di San Giorgio in Bosco Nicola Pettenuzzo ha fatto gli onori di casa a questa nuova opportunità per giovani e adulti.