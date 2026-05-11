Inaugurate le nuove aule e i laboratori del liceo Don Gnocchi | FOTO

La Provincia di Caserta ha aperto ufficialmente le nuove aule e i laboratori del Liceo Statale Don Gnocchi, situato in via Cupa Lunga a Maddaloni. I lavori hanno riguardato sia il miglioramento strutturale che l’ampliamento dell’edificio scolastico. L’inaugurazione si è svolta al termine delle operazioni di completamento e adeguamento dell’istituto. La cerimonia è stata accompagnata dalla presenza di rappresentanti istituzionali e da foto ufficiali dell’evento.

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