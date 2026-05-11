Provincia di Caserta inaugurate le nuove aule e i laboratori del Liceo Don Gnocchi di Maddaloni

In provincia di Caserta, è stata ufficialmente aperta una nuova fase per il Liceo Don Gnocchi di Maddaloni con l’inaugurazione delle aule e dei laboratori rinnovati. La cerimonia si è svolta questa mattina, alla presenza delle autorità locali e di rappresentanti dell’istituto. Le nuove strutture sono destinate a migliorare gli spazi dedicati all’apprendimento e alla sperimentazione degli studenti.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Caserta ha inaugurato le nuove aule e i laboratori del Liceo Statale Don Gnocchi, al termine dei lavori di adeguamento strutturale e di ampliamento con sopraelevazione del primo piano della zona destinata ai laboratori dell’istituto di via Cupa Lunga, a Maddaloni. A tagliare il nastro, insieme alla dirigente scolastica Annamaria Lettieri, sono stati il sindaco di Maddaloni e consigliere provinciale Andrea De Filippo, delegato dal presidente della Provincia Anacleto Colombiano a rappresentare l’Ente, e il consigliere regionale Vincenzo Santangelo. Presente anche il dirigente Paolo Madonna insieme all’intero staff del Settore Edilizia della Provincia di Caserta che ha seguito l’iter tecnico e amministrativo dell’opera.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provincia di Caserta, inaugurate le nuove aule e i laboratori del Liceo Don Gnocchi di Maddaloni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inaugurate le aule studio di villa Anselmi: il taglio del nastroIeri 21 febbraio il sindaco di San Giorgio in Bosco Nicola Pettenuzzo ha fatto gli onori di casa a questa nuova opportunità per giovani e adulti. Firenze, al Don Gnocchi screening gratuiti per i disturbi del sonno. Le date e come funzionanoFirenze, 12 marzo 2026 – Screening gratuiti per i disturbi del sonno al centro di medicina del sonno della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Firenze. Argomenti più discussi: Terra dei Fuochi — Italiano; Caserta. Arriva 'Nova', il percorso partecipativo per costruire il programma di governo progressista; Caserta, liceo Manzoni: ultimato il restyling finanziato con il Pnrr; HEAVY ROOTS FEST, lineup e dettagli del festival in provincia di Caserta.