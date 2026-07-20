AI mercato e democrazia L’avvertimento di Bloomberg contro la proposta di Sanders e Trump

Notizia in breve

Il governo federale statunitense potrebbe acquisire quote di aziende di intelligenza artificiale, secondo una proposta discussa a Washington. Bloomberg ha lanciato un avvertimento, criticando l’idea sostenuta anche da alcuni esponenti politici. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra chi teme un rischio per la democrazia e chi vede opportunità di regolamentazione. La discussione riguarda anche le implicazioni sul mercato tecnologico e sulla gestione delle grandi aziende del settore.