AI mercato e democrazia L’avvertimento di Bloomberg contro la proposta di Sanders e Trump
Il governo federale statunitense potrebbe acquisire quote di aziende di intelligenza artificiale, secondo una proposta discussa a Washington. Bloomberg ha lanciato un avvertimento, criticando l’idea sostenuta anche da alcuni esponenti politici. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra chi teme un rischio per la democrazia e chi vede opportunità di regolamentazione. La discussione riguarda anche le implicazioni sul mercato tecnologico e sulla gestione delle grandi aziende del settore.
L’ipotesi che il governo federale statunitense possa acquisire quote di proprietà nelle principali aziende di intelligenza artificiale sta alimentando un acceso dibattito a Washington. Ma questa prospettiva rischierebbe di compromettere la concorrenza, l’innovazione e perfino la libertà di espressione, nonostante venga presentata come uno strumento per redistribuire i benefici economici dell’AI ai cittadini americani. Andando così ad inficiare alcuni die principi alla base del funzionamento della società statunitense. Questa la visione espressa da Michael “Mike” Bloomberg, fondatore di Bloomberg Lp, ex sindaco di New York e candidato alle primarie democratiche per le presidenziali del 2020, in un suo op-ed pubblicato proprio dalla testata di sua proprietà. 🔗 Leggi su Formiche.net
Segui gli aggiornamenti su Trump.
Notizie e thread social correlati
Sanders: proposta per dare il 50% delle azioni AI ai cittadiniUn politico ha proposto di assegnare il 50% delle azioni di aziende di intelligenza artificiale ai cittadini.
L’IA come bene comune. La proposta di Sanders che scuote la Silicon ValleyUna proposta di legge avanzata da un senatore degli Stati Uniti mira a considerare l’intelligenza artificiale come bene comune.