Una proposta di legge avanzata da un senatore degli Stati Uniti mira a considerare l’intelligenza artificiale come bene comune. La proposta sostiene che lo sviluppo di questa tecnologia non dovrebbe essere controllato esclusivamente da pochi miliardari della Silicon Valley, vista come una delle innovazioni più rivoluzionarie di sempre. L’iniziativa evidenzia l’intenzione di regolamentare l’accesso e la gestione dell’IA, coinvolgendo anche enti pubblici e comunità più ampie.

L’IA rappresenta probabilmente “la tecnologia più trasformativa nella storia del mondo” e il suo sviluppo non può essere lasciato nelle mani di una ristretta élite di miliardari della Silicon Valley. Parola del senatore americano Bernie Sanders, che in un op-ed pubblicato dal New York Times mette nero su bianco la sua idea per il destino di questa disruptive tehcnology. Il politico Usa sottolinea come l’IA sia destinata a modificare profondamente la vita di ogni cittadino, incidendo sull’economia, sulla democrazia, sull’istruzione, sull’ambiente e persino sul benessere psicologico delle persone, e che bisogna pensare a chi controllerà questo futuro, e chi ne beneficerà. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’IA come bene comune. La proposta di Sanders che scuote la Silicon Valley

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How to Become Mentally Tough, Financially Free, and Consistent Every Day

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Bisogna inquadrare bene cos’è un essere umano e paragonarlo a ciò che può fare l’IA. Auspicando che venga utilizzata per il bene dell’umanità, spiega in una intervista a @loresantucci padre Philip Larrey, professore di filosofia al Boston College x.com

Sono Dwaipayan Banerjee, un storico della scienza e della tecnologia al MIT e autore di Computing in the Age of Decolonization: India's Lost Technological Revolution. Studio come la politica della Guerra Fredda abbia influenzato il tentativo dell'India di cos reddit

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