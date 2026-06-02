Sanders | proposta per dare il 50% delle azioni AI ai cittadini

Notizia in breve

Un politico ha proposto di assegnare il 50% delle azioni di aziende di intelligenza artificiale ai cittadini. La proposta mira a modificare la gestione di aziende come OpenAI, coinvolgendo direttamente i cittadini come azionisti. Sono state sollevate domande su come questa misura influirebbe sulle decisioni aziendali e su eventuali impatti su aziende hardware, che potrebbero essere soggette a una tassa straordinaria. La proposta è attualmente in fase di discussione.