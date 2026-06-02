Sanders | proposta per dare il 50% delle azioni AI ai cittadini
Un politico ha proposto di assegnare il 50% delle azioni di aziende di intelligenza artificiale ai cittadini. La proposta mira a modificare la gestione di aziende come OpenAI, coinvolgendo direttamente i cittadini come azionisti. Sono state sollevate domande su come questa misura influirebbe sulle decisioni aziendali e su eventuali impatti su aziende hardware, che potrebbero essere soggette a una tassa straordinaria. La proposta è attualmente in fase di discussione.
? Domande chiave Come cambierebbe la gestione di OpenAI se i cittadini ne fossero soci?. Quali aziende hardware verrebbero colpite da questa tassa straordinaria?. Perché Sanders preferisce distribuire azioni invece di tassare i profitti?. Cosa accadrebbe alla velocità di innovazione con una proprietà diffusa?.? In Breve Investimenti infrastrutturali tecnologici superano i 750 miliardi di dollari nell'anno in corso.. Aziende coinvolte includono NVIDIA, AMD, Micron, Anthropic, OpenAI e SpaceX.. Obiettivo uso fondi per combattere povertà e affrontare il cambiamento climatico.. Elon Musk propone sostegno economico diretto per lavoratori sostituiti dall'automazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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