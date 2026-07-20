Aggredito in un parcheggio Un 54enne gravissimo al Bufalini

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 54 anni è stato trovato gravemente ferito e incosciente in un parcheggio di viale Tritone, a Pinarella, alle prime luci del mattino. È stato rinvenuto a terra, riverso e senza sensi. I carabinieri, intervenuti intorno alle 6 durante controlli di routine, hanno individuato il ferito. Le sue condizioni sono considerate gravissime.

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L’hanno trovato a terra, riverso, incosciente. Ad accorgersi di lui verso le 6 del mattino di ieri, in un parcheggio di viale Tritone a Pinarella nelle vicinanze di diversi locali notturni, sono stati i carabinieri, che erano intervenuti in zona per alcuni controlli. E che hanno subito dato l’allarme: l’uomo, un 54enne, è stato trasportato in elicottero all’ ospedale Bufalini di Cesena. È in condizioni gravissime, in prognosi riservata, dopo aver subito una violenta aggressione di cui ancora non si conoscono i contorni. I carabinieri hanno depositato una comunicazione di notizia di reato all’autorità giuridiziaria, al momento verso ignoti: si ipotizza per lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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