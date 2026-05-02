Si schianta con la moto contro un' auto | motociclista 54enne gravissimo in Rianimazione al Maggiore

Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattina del 1° maggio a Casina, in provincia di Reggio Emilia. Dopo l'impatto tra la moto e un'auto, il motociclista è stato trasportato in codice rosso al reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. La dinamica dell'incidente è al momento in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Un motociclista di 54 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni di salute, nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, nella mattinata del 1° maggio a Casina, in provincia di Reggio Emilia. Il conducente della moto si è.🔗 Leggi su Parmatoday.it TRAGEDIA NELLA MOTOGP: MORTO IL NOTO MECCANICO ITALIANO IN UN GRAVISSIMO INCIDENTE Notizie correlate Si schianta in moto contro un pick up: giovane 26enne gravissimo al Maggiore di ParmaÈ ricoverato in gravi condizioni di salute nel reparto di Rianimazione all'Ospedale Maggiore di Parma il motociclista di 26 anni che si è schiantato... Lodi Vecchio, motociclista 15enne si schianta contro un'auto: è gravissimoLodi, 30 aprile 2026 – Lo scontro violento, il giovane centauro sbalzato sull’asfalto e la corsa disperata in ospedale. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Si schianta con la moto contro un'auto: motociclista 54enne gravissimo in Rianimazione al Maggiore; Si schianta in moto all’uscita della galleria Montebello a Trieste: centauro ricoverato in prognosi riservata; Tragedia sulle Maddalene: aliante decollato da Lienz si schianta sul Monte Pin. Morto il pilota a quota 2000 metri; Val Genova, motociclista si schianta contro una roccia e muore. Si schianta con la moto, 19enne ferito è intubato in rianimazione: incidente a Santa Lucia di SerinoIncidente stradale a Santa Lucia di Serino in Irpinia, ferito 19enne: operato alle gambe, è in prognosi riservata ... fanpage.it Dopo le manovre di rianimazione, il bimbo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale, dove è deceduto - facebook.com facebook mi hanno intervistato su "specializzazione in anestesia e rianimazione" il percorso più trasversale della medicina x.com