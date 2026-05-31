Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della motocicletta e schiantarsi contro un palo. L’incidente è avvenuto in una strada della città e sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando eventuali responsabilità. Non sono ancora note le cause che hanno portato all’incidente.

Un altro incidente. L’ennesimo che vede coinvolto un giovanissimo: un ragazzo riminese di appena 17 anni, che dopo essere uscito di strada venerdì pomeriggio con la propria motocicletta 125 in via Santa Cristina, ora è ricoverato in gravi condizioni nelle corsie della rianimazione dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Una prognosi riservata con respirazione assistita, ma condizioni in miglioramento, sono gli attuali aggiornamenti sul 17enne per cui inizialemente le ferite erano apparse meno severe, prima però di costringere i sanitari ad operare il trasferimento all’ospedale cesenate, a bordo dell’elisoccorso. Questa la conseguenza di uno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gravissimo un 17enne. Si schianta contro un palo con la motocicletta: ricoverato al ’Bufalini’

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