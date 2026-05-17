Spedizione punitiva contro un ragazzo organizzata dall' ex boss della camorra a Torino | la vicenda si chiude con quattro patteggiamenti

A Torino, si è conclusa con quattro patteggiamenti una vicenda che ha coinvolto un ex boss della camorra. Un uomo di 49 anni, residente a Venaria Reale con la compagna, ha ottenuto una condanna a un anno e undici mesi di carcere. La condanna riguarda il sequestro e il pestaggio di un ragazzo di 17 anni avvenuti all’inizio di marzo 2025. La vicenda ha riguardato l’organizzazione di una spedizione punitiva contro il giovane.

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