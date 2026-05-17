Spedizione punitiva contro un ragazzo organizzata dall' ex boss della camorra a Torino | la vicenda si chiude con quattro patteggiamenti
A Torino, si è conclusa con quattro patteggiamenti una vicenda che ha coinvolto un ex boss della camorra. Un uomo di 49 anni, residente a Venaria Reale con la compagna, ha ottenuto una condanna a un anno e undici mesi di carcere. La condanna riguarda il sequestro e il pestaggio di un ragazzo di 17 anni avvenuti all’inizio di marzo 2025. La vicenda ha riguardato l’organizzazione di una spedizione punitiva contro il giovane.
Gianluca Moscatiello, ex camorrista di 49 anni che abita a Venaria Reale con la compagna, ha patteggiato una condanna a un anno e undici mesi di carcere per il sequestro e il pestaggio di un ragazzo di 17 anni, avvenuto a Torino all'inizio di marzo 2025. La stessa pena è stata inflitta, sempre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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