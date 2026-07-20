Il futuro di Bastoni è al centro di voci di mercato, con l'interesse di un club arabo. L'agente del difensore ha affermato che Bastoni ama l’Inter e ha subito un’ingiustizia riguardo a Kalulu. Tra le ipotesi, si parla anche di un possibile trasferimento a un club diretto da un allenatore con cui ha vinto uno scudetto. Non ci sono conferme ufficiali sulle trattative in corso.

Il futuro di Alessandro Bastoni torna in discussione? Tra le voci di mercato, quelle legate all'Al Hilal di Simone Inzaghi, l'allenatore con cui il difensore ha vinto lo scudetto della seconda stella con la maglia nerazzurra., A chiarire la situazione, è l'agente del calciatore, Tullio Tinti, intervenuto a Sky Sport: "Noi rispettiamo i contratti. Bastoni ha ancora due anni di contratto con l'Inter, è super tifoso dell'Inter e innamorato di questa maglia. Non sta pensando, ad oggi, di andare in un altro club. Dopodiché, se ci sono club interessati che accontentano il club e il giocatore, può essere che uno si metta seduto a parlare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sportmediaset.mediaset.it - Agente Bastoni: "Ama l'Inter, se poi ci sono club interessati... con Kalulu ha subito un'ingiustizia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, Lukaku e De Bruyne ai saluti? Tesoretto pazzesco in caso di addio: “Ci sono 3 club interessati”De Bruyne e Lukaku potrebbero lasciare il Napoli, con tre club interessati a entrambi.

Kalulu Bastoni, Collina tuona: «Se mi avessero ascoltato tre anni prima… ma certe cose non capiteranno più»Pierluigi Collina ha commentato l’episodio di simulazione coinvolgendo un calciatore, sottolineando che, se certe decisioni fossero state prese tre...

Temi più discussi: L'agente di Bastoni e le voci sull'Al Hilal: Ama l'Inter, non sta pensando di lasciare l'Italia; Fiorentina, per la fascia si pensa a un ritorno in Serie A. Le novità sull'affare Thorstvedt; Sky - Kean potrebbe lasciare la Fiorentina ma restare in Serie A: spunta un’idea a sorpresa; Cagliari, le prime indicazioni dall'amichevole: da Fazzini a Winks, Romano, Esposito e Mendy.

Inter, l'agente di Bastoni: Al Hilal? È innmarato dei nerazzurri, non pensa ad altri clubNelle ultime ore si è parlato dell'interesse dell'Al Hilal di Simone Inzaghi per Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter. A parlare del futuro del centrale azzurro è stato il suo agente, Tullio Tinti ... msn.com

Agente Bastoni: Al-Hilal? Ecco la situazione, lui ama l’Inter ed è super tifoso! Via solo se…Il difensore dell'Inter è ancora una volta chiacchierato fra i giocatori in uscita per i nerazzurri. msn.com