Napoli Lukaku e De Bruyne ai saluti? Tesoretto pazzesco in caso di addio | Ci sono 3 club interessati

De Bruyne e Lukaku potrebbero lasciare il Napoli, con tre club interessati a entrambi. Se dovessero partire, il club potrebbe ottenere un tesoretto considerevole. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli. La situazione rimane in evoluzione, e le decisioni finali potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai club coinvolti.

Il futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku al Napoli è al centro di discussioni serrate in queste settimane. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Nicolò Schira, si intensificano i rumors sul doppio possibile addio. La dirigenza partenopea valuta attentamente le opzioni: se dovesse concretizzarsi la cessione, il club incasserebbe cifre rilevanti e tre club sarebbero già pronti a chiudere per assicurarsi i due campioni. Il futuro di De Bruyne al Napoli. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha commentato il possibile scenario: “Attenzione a quello che può accadere nelle prossime ore per quanto riguarda il futuro di Kevin De Bruyne: le sue dichiarazioni contro Conte han fatto rumore, ma non vanno sottovalutate le parole relative alla voglia di parlare con la società Napoli del futuro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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