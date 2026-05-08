Pierluigi Collina ha commentato l’episodio di simulazione coinvolgendo un calciatore, sottolineando che, se certe decisioni fossero state prese tre anni fa, potrebbero essere state evitate. Ha annunciato che saranno introdotte modifiche significative nelle procedure per prevenire simili errori in futuro. Kalulu Bastoni è stato coinvolto in questa vicenda, che ha portato a un intervento deciso da parte dell’arbitro.

di Luca Fioretti Kalulu Bastoni, Pierluigi Collina commenta l’episodio della simulazione e annuncia cambiamenti radicali per evitare errori simili in futuro. Pierluigi Collina, attuale Presidente della Commissione Arbitri della FIFA, è tornato a far sentire la propria voce autorevole durante un’attesa intervista concessa ai microfoni di DAZN. L’ex fischietto viareggino ha ripercorso numerosi aneddoti della sua straordinaria carriera, ma l’attenzione si è rapidamente spostata su un tema estremamente attuale che continua a scuotere il calcio italiano. Al centro del dibattito è finito il discusso contatto avvenuto tra Pierre Kalulu e Alessandro Bastoni durante l’ultima sfida tra Inter e Juventus.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu Bastoni, Collina tuona: «Se mi avessero ascoltato tre anni prima… ma certe cose non capiteranno più»

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