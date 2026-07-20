Disney+ ha approvato la produzione di “Afterlife with Archie”, una serie TV horror ispirata alle pagine di Archie Comics. La produzione, affidata a Warner Bros., trasporterà gli spettatori in un mondo post-apocalittico dominato dagli zombie. La serie rappresenta un nuovo capitolo nel franchise, ampliando l’universo televisivo già esistente. Nessuna data di uscita è stata ancora annunciata.

Il fortunato universo televisivo nato sulle pagine della Archie Comics si arricchisce di un nuovo, terrificante capitolo. La piattaforma streaming Disney+ ha dato il via libera alla produzione di Afterlife with Archie, una serie drammatica a tinte horror prodotta da Warner Bros. Television e Berlanti Productions. La notizia è stata confermata da Deadline. Basata sull’omonimo e celebre fumetto best-seller scritto da Roberto Aguirre-Sacasa e illustrato da Francesco Francavilla, lo show debutterà con i suoi episodi da un’ora in concomitanza con le festività di Halloween del 2027. Il progetto espande ufficialmente il franchise sul piccolo... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Afterlife with Archie: una serie TV su Disney+ per l’apocalisse zombie

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