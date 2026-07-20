Afterlife with Archie | una serie TV su Disney+ per l’apocalisse zombie

Da universalmovies.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Disney+ ha approvato la produzione di “Afterlife with Archie”, una serie TV horror ispirata alle pagine di Archie Comics. La produzione, affidata a Warner Bros., trasporterà gli spettatori in un mondo post-apocalittico dominato dagli zombie. La serie rappresenta un nuovo capitolo nel franchise, ampliando l’universo televisivo già esistente. Nessuna data di uscita è stata ancora annunciata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il fortunato universo televisivo nato sulle pagine della Archie Comics si arricchisce di un nuovo, terrificante capitolo. La piattaforma streaming Disney+ ha dato il via libera alla produzione di Afterlife with Archie, una serie drammatica a tinte horror prodotta da Warner Bros. Television e Berlanti Productions. La notizia è stata confermata da Deadline. Basata sull’omonimo e celebre fumetto best-seller scritto da Roberto Aguirre-Sacasa e illustrato da Francesco Francavilla, lo show debutterà con i suoi episodi da un’ora in concomitanza con le festività di Halloween del 2027. Il progetto espande ufficialmente il franchise sul piccolo... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

afterlife with archie una serie tv su disney per l8217apocalisse zombie
© Universalmovies.it - Afterlife with Archie: una serie TV su Disney+ per l’apocalisse zombie
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

¿Sabrina y Riverdale regresan juntos en Disney+ Preparan nueva adaptación

Video ¿Sabrina y Riverdale regresan juntos en Disney+? Preparan nueva adaptación

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Disney plus: i film e le serie tv più attese di Giugno 2026

Leggi anche: Disney plus: i film e le serie tv più attese di Maggio 2026

afterlife with archie unaAfterlife with Archie: Disney Plus ordina ufficialmente la serie tvVia libera alla serie televisiva basata sul fumetto omonimo. Disney Plus ha dato ufficialmente luce verde a Afterlife With Archie, la serie tv basata sulla serie a fumetti omonima di Roberto Aguirre-S ... lospaziobianco.it

Arriva Afterlife With Archie, nuova serie con gli zombie nata nell'universo di RiverdaleA due anni dalla fine dello show targato The CW, un nuovo progetto nato dalle storie a fumetti Archie Comics riporterà sul piccolo schermo Riverdale e i suoi abitanti ma in una versione più macabra e ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web