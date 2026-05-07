Disney plus | i film e le serie tv più attese di Maggio 2026

A Maggio, su Disney+, arrivano altri nuovi titoli. Tra lo speciale Marvel Television The Punisher: One last kill, la seconda stagione di Rivals, ma anche il film italiano 2 Cuori e 2 capanne con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, questo mese il catalogo si arricchisce di titoli davvero interessanti. Di seguito, scopriamo alcuni dei più attesi. Disney+: i film e le serie tv più attese di Maggio 2026. Le novità iniziano il 7 maggio con Send Help, l’ultimo thriller di Sam Raimi. Linda e il suo arrogante capo Bradley, dopo un disastro aereo, sono gli unici sopravvissuti e si ritrovano naufraghi su un’isola deserta. Costretti a condividere spazi, dovranno superare i vecchi rancori e lavorare insieme per sopravvivere.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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