Disney plus | i film e le serie tv più attese di Giugno 2026

A giugno, Disney+ aggiungerà al suo catalogo nuove uscite di film e serie tv. Tra le più attese c’è la quinta e ultima stagione di una serie molto popolare, prevista per questo mese. Verranno inoltre disponibili nuovi film originali e classici rivisitati. La piattaforma continuerà a proporre contenuti recenti e aggiornamenti di produzioni già note, senza specificare date di uscita precise o dettagli sui titoli.

Questo Giugno anche il catalogo di Disney+ si arricchisce. Tra l’attesissima quinta e ultima stagione di The Bear, serie tv sul mondo della ristorazione con Jeremy Allen White nei panni di Chef Carmy, e il film italiano Domani interrogo con Anna Ferzetti, i titoli in arrivo saranno molto interessanti. Di seguito, vi elenchiamo alcune delle novità da non perdere questo mese. Le novità sono iniziate il 2 giugno con Not Suitable for Work. Questa nuova serie tv segue la vita di cinque ventenni a Manhattan. I ragazzi sono ossessionati dal lavoro e puntano al successo professionale. Tuttavia, tempo permettendo, cercano di perseguire anche la propria felicità personale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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