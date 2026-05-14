Affitti brevi | Tar respinge 19 ricorsi contro Comune di Firenze Sindaca | Vittoria piena Manager Property | Amarezza

Il Tar della Toscana ha respinto oggi 19 ricorsi presentati contro le decisioni del Comune di Firenze riguardo agli affitti brevi. La sindaca ha commentato la sentenza definendola una vittoria piena, mentre un rappresentante di una società di gestione immobiliare ha espresso amarezza. Le sentenze sono state pubblicate nel pomeriggio e riguardano questioni legate alle regolamentazioni e ai divieti imposti dall’amministrazione comunale sui locazioni temporanee. La vicenda coinvolge diverse parti interessate e si inserisce nel dibattito sul settore degli affitti brevi in città.

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La prima sezione del Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale 1862025, che ha già validato la norma regionale, e la giurisprudenza europea. “La protezione dell’ambiente urbano – scrivono i giudici amministrativi -e gli obiettivi di politica sociale e culturale, insieme alla conservazione del patrimonio storico e artistico, costituiscono motivi imperativi di interesse generale che giustificano restrizioni della libertà di iniziativa economica”. FUNARO – “Abbiamo vinto su tutta la linea e su tutte le azioni che abbiamo messo in campo sugli affitti brevi. Oggi è una giornata storica”, Così la sindaca di Firenze Sara... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Affitti brevi: Tar respinge 19 ricorsi contro Comune di Firenze. Sindaca: “Vittoria piena”. Manager Property: “Amarezza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Affitti brevi a Firenze, vince il piano anti-overtourism: il Tar respinge tutti i ricorsiFirenze, 14 maggio 2026 – La sindaca Sara Funaro l’ha già definita una “giornata storica”. Il TAR conferma lo stop ai nuovi affitti brevi nell’area Unesco: respinti 19 ricorsiIl TAR Toscana ha respinto i ricorsi presentati contro la disciplina adottata dal Comune di Firenze sulle locazioni turistiche brevi, confermando la... Temi più discussi: Affitti brevi, Tar della Toscana respinge 19 ricorsi contro il regolamento di Firenze; Firenze, prima vittoria del Comune al Tar sullo stop ai monopattini in sharing; Autostrada dell'Acqua: tutte le info di Publiacqua per districarsi tra abbassamento di pressione e interruzioni del flusso; Media Iran, 'scontri sporadici con le navi Usa'. Affitti brevi: Tar respinge 19 ricorsi contro Comune di Firenze. Sindaca: Vittoria piena. Manager Property: AmarezzaIl Tar della Toscana, con sentenze pubblicate oggi, 14 maggio 2026, ha respinto 19 ricorsi presentati contro il regolamento del Comune di Firenze sulle locazioni turistiche brevi, provvedimento introd ... firenzepost.it Affitti brevi a Firenze, il Tar respinge 19 ricorsi contro il regolamento del ComuneIl Tar della Toscana ha respinto 19 ricorsi presentati contro il regolamento del Comune di Firenze sulle locazioni turistiche brevi e sulle keybox, approvato dal Consiglio comunale nel maggio 2025 con ... 055firenze.it