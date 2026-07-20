Il Mondiale si è concluso con la vittoria della Spagna nel supplementare, dopo aver superato l’Argentina in dieci uomini e ai rigori. La partita ha visto un gol decisivo negli ultimi minuti, portando il titolo alla squadra europea. La finale ha attirato l’attenzione internazionale, mentre intanto si approfondiscono le inchieste su presunti favori e sistemi di potere legati all’organizzazione del torneo. Nessuna delle parti coinvolte ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Il Mondiale è rosso. Il rosso della Spagna, che con un lampo nel supplementare ha strappato il titolo dai piedi geniali di Messi, quando l’Argentina in dieci puntava ormai tutto sui rigori. Ha vinto la squadra migliore, che ha saputo battere, una dopo l’altra, le finaliste del Qatar di quattro anni fa. Anche senza la luce di Yamal, che non ha ancora la presenza scenica del grande protagonista, ha saputo imporsi perché più forte, più giovane, più brillante. Il ct de la Fuente, arrivato alla Nazionale dopo una carriera federale alla guida dell’Under 21, ha dato alla Spagna una vocazione d’attacco fino a sconfinare in qualche caso nella spregiudicatezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Affari, favori e potere: è il sistema Infantino, ma a pagare è il calcio

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