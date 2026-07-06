La sospensione della squalifica del centravanti statunitense Folarin Balogun, espulso nella partita contro la Bosnia, è stata annullata. La decisione si basa su una interpretazione del regolamento che permette di riconsiderare l’espulsione. La scelta ha suscitato critiche e accuse di favoritismi nei confronti di alcune componenti del calcio. La questione riguarda la gestione disciplinare e le modalità di applicazione delle sanzioni in occasione di competizioni ufficiali.

La sospensione della squalifica del centravanti statunitense Folarin Balogun, espulso nella gara dei sedicesimi contro la Bosnia, da regolamento squalificato e reintegrato ventiquattro ore prima degli ottavi mondiali contro il Belgio su pressione diretta del presidente Donald Trump come documentato dal New York Times – tre fonti confermano questo scenario -, non è un semplice scandalo: è il punto più basso della storia del calcio. Una vergogna planetaria, nella quale leggiamo l’ arroganza della prima potenza del globo terracqueo e della federazione più influente e ricca in assoluto. Noi siamo noi e voi non contate un ca.. Trump e Infantino hanno sbattuto in faccia al popolo del football una realtà amara: le connessioni miserabili tra potere e sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nel caso Balogun c’è tutta l’arroganza del potere: il calcio trovi la forza di isolare il maggiordomo Infantino

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