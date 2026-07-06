Mondiale calcio 2026 caso Infantino non isolato dal dittatore Videla a Trump | tutti i dubbi sulla FIFA tra arbitraggi amici e favori a chi comanda
Il caso Infantino non è isolato: storicamente, figure come il dittatore Videla e l'ex presidente degli Stati Uniti sono stati al centro di sospetti legati alla FIFA. Nel corso degli anni, sono stati sollevati dubbi su arbitraggi favoriti e decisioni che avrebbero premiato chi detiene il potere. Le recenti polemiche sul torneo del 2026 si inseriscono in un quadro più ampio, dove le dinamiche di favore e ingerenza non vengono più nascoste.
Chi vuole vincere il mondiale di calcio deve riuscirci anche contro l’establishment del momento. La differenza è che oggi certe dinamiche non restano nell'ombra. Polemica sulla decisione FIFA di eliminare la squalifica al capocannoniere USA Balogun, dopo la telefonata del presidente USA Donald Trump al presidente Gianni Infantino. Oltre a fare tutti il tifo per il Belgio, che negli ottavi affronterà, in gara ad eliminazione diretta, gli USA, bisogna sempre ricordare che la storia dei mondiali è costellata di operazione simili. Negli anni '70 la stessa FIFA di João Havelange difese senza esitazioni l'assegnazione del Mondiale alla dittatura argentina di Videla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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