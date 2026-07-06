Mondiale calcio 2026 caso Infantino non isolato dal dittatore Videla a Trump | tutti i dubbi sulla FIFA tra arbitraggi amici e favori a chi comanda

Notizia in breve

Il caso Infantino non è isolato: storicamente, figure come il dittatore Videla e l'ex presidente degli Stati Uniti sono stati al centro di sospetti legati alla FIFA. Nel corso degli anni, sono stati sollevati dubbi su arbitraggi favoriti e decisioni che avrebbero premiato chi detiene il potere. Le recenti polemiche sul torneo del 2026 si inseriscono in un quadro più ampio, dove le dinamiche di favore e ingerenza non vengono più nascoste.