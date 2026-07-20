Addio elettrodi e fili? Scoperto un tessuto intelligente che monitora il cuore

È stato annunciato un nuovo tessuto intelligente in grado di monitorare il cuore senza l’uso di elettrodi o fili. Si tratta di un materiale che può essere integrato in una maglietta, permettendo di rilevare i battiti cardiaci durante le attività quotidiane, senza sensori esterni o dispositivi da indossare separatamente. La scoperta apre la strada a capi di abbigliamento capaci di tracciare le funzioni vitali in modo continuo e discreto.

Immaginate una maglietta capace di controllare il battito cardiaco mentre si lavora, si passeggia o si dorme, senza fili, sensori ingombranti o dispositivi da indossare al polso. Quello che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza potrebbe diventare realtà grazie a una nuova tecnologia descritta sulla rivista scientifica Nature. Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un innovativo sistema basato su tessuti intelligenti, progettato per monitorare in modo continuo l'attività del cuore durante le normali attività quotidiane. L 'obiettivo è rendere il controllo della salute cardiaca semplice, discreto e accessibile, senza modificare le abitudini delle persone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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