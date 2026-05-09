Una nuova funzione dell’app eBike Flow di Bosch permette agli utenti di monitorare e analizzare le proprie performance sui trail, offrendo così strumenti più avanzati per gli appassionati di ciclismo. Nel settore delle tecnologie indossabili, Suunto ha presentato un dispositivo con tecnologia a ’orecchio aperto’ che monitora le attività senza invasività. Nel frattempo, Arena ha lanciato una collezione di beachwear, mentre le cuffie diventano meno isolate e più integrate con l’ambiente marino.

Ciclismo. Evoluzioni e acrobazie non sono mai abbastanza. Ecco allora l’ultimo aggiornamento dell’app eBike Flow di Bosch: la funzione ’ Trick Check ’ permette agli eBiker di monitorare e analizzare le proprie prestazioni sui trail. Inoltre, l’aggiornamento include l’integrazione dei dati sulla frequenza cardiaca nelle statistiche di guida, una pratica funzione “Preferiti” per la pianificazione del percorso e l’ampliamento della gamma eShift. Bosch eBike Systems amplia anche la gamma di display disponibili: il nuovo SmartphoneGrip Vertical trasforma lo smartphone in un display in formato verticale. Trail e running. Audio al top senza isolarsi dall’ambiente circostante.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’app Bosch monitora le prestazioni in e-bike Suunto è la tecnologia a ’orecchio aperto’ La nuova collezione beachwear di Arena. Così la bici è intelligente. Mai più isolati con le cuffie. Il mare è cool

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Beachwear 2026, dalla piscina al mare: la collezione arena

IUMAN porta il beachwear oltre la spiaggia con la nuova collezione mareIUMAN, da ormai un anno l'evoluzione di Intimissimi Uomo, ha scelto di aprire la stagione più calda della moda con un’idea piuttosto chiara: il...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: L’app Bosch monitora le prestazioni in e-bike Suunto è la tecnologia a ’orecchio aperto’ La nuova collezione beachwear di Arena. Così la bici è intelligente. Mai più isolati con le cuffie. Il mare è cool; Bosch Performance Upgrade 2.0: 120 Nm e 600% di supporto.