Millie Bobby Brown ha condiviso di aver scoperto di essere diventata madre, affermando che ci sono bambini che arrivano dalla pancia e altri dal cuore. La coppia, sposata nel 2024 con una cerimonia privata in Toscana, ha adottato una bambina di cui tengono segreta l’identità. La cantante e attrice ha parlato di come l’esperienza di diventare madre abbia influito sulla sua percezione delle relazioni familiari.

Insieme dal 2021, sposati nel 2024 con una cerimonia segreta a Villa Cetinale, in Toscana, oggi Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono i genitori orgogliosi di una bambina di cui custodiscono gelosamente la privacy, conoscendone da vicino gli effetti collaterali. Proprio la scelta di diventare madre molto giovane e di farlo tramite adozione, ha sollevato verso Millie Bobby Brown aspre critiche e odio social. Durante l'intervista a On Purpose, l'attrice ha voluto tornare sul tema, spiegando che l'adozione è sempre stata un suo obiettivo di genitorialità: «Credo di aver avuto molti amici che sono stati adottato. Ero una persona che, non so, ha sempre desiderato essere mamma; è sempre stato un obiettivo, ma per me l'adozione è stata la prima via. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Millie Bobby Brown racconta l'adozione: «Quando ho scoperto che sarei diventata madre ho capito che ci sono bambini che arrivano dalla pancia e altri dal cuore»

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Millie Bobby Brown Breaks Down Her Decision To Adopt & Reveals Her Hope To Carry A Child One Day

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