Una perturbazione interessarà le Marche, causando un calo delle temperature e l’arrivo di rovesci e temporali, anche di forte intensità. È stata emessa un’allerta arancione per rischio di maxi-grandine e supercelle temporalesche. La fase di caldo e sole, duramente testata negli ultimi giorni, si interromperà con condizioni meteorologiche più instabili. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo.

Ancona, 20 luglio 2026 - Cambia il tempo sulle Marche. Dopo diversi giorni caratterizzati da sole e caldo, una perturbazione è pronta a interrompere la fase di canicola, portando un sensibile calo delle temperature e il ritorno di rovesci e temporali, anche di forte intensità. La Protezione civile regionale ha emesso una doppia allerta meteo: gialla (all’interno) e arancione (sulla costa) per forti temporali, con possibili grandinate anche violente nella fascia costiera per la giornata di domani, martedì 21 luglio. Secondo le previsioni, dalla seconda parte della giornata si creeranno condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti o molto forti, in particolare lungo la costa marchigiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al caldo, ecco le supercelle: allerta arancione per rischio maxi-grandine nelle Marche

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