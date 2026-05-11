Temporali in arrivo allerta massima | rischio grandine tornado e supercelle

Nella giornata di lunedì 11 maggio sono previste condizioni meteorologiche instabili con temporali che potrebbero svilupparsi nel pomeriggio. Le previsioni indicano il rischio di fenomeni intensi, tra cui grandinate, tornado e supercelle. L’allerta è stata elevata a livello massimo, segnalando la possibilità di temporali di forte intensità in alcune zone. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti delle autorità e di adottare le precauzioni necessarie.

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