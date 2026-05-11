Temporali in arrivo allerta massima | rischio grandine tornado e supercelle
Nella giornata di lunedì 11 maggio sono previste condizioni meteorologiche instabili con temporali che potrebbero svilupparsi nel pomeriggio. Le previsioni indicano il rischio di fenomeni intensi, tra cui grandinate, tornado e supercelle. L’allerta è stata elevata a livello massimo, segnalando la possibilità di temporali di forte intensità in alcune zone. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti delle autorità e di adottare le precauzioni necessarie.
Le più recenti elaborazioni meteo indicano la possibilità di temporali nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, che potranno assumere localmente forte intensità. A darlo sono le ultime previsioni degli esperti bresciani di Meteopassione.com: "A creare i presupposti per questa fase molto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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