Nel Nord Italia si registra un’allerta per supercelle, con venti che potrebbero raggiungere i 100 kmh e rischio di grandine. Le aree più a rischio sono quelle settentrionali, dove si prevedono raffiche intense e precipitazioni violente. Si consiglia di mettere in sicurezza i veicoli, coprendoli con teli protettivi, e di spostare le piante vulnerabili in zone riparate. La perturbazione è attesa nelle prossime ore.

? Domande chiave Quali zone del Nord rischiano i venti più violenti?. Come proteggere l'auto e le piante dalla grandine imminente?. Perché il meteo del Nord sarà così diverso dal Sud?. Cosa fare per evitare danni da fulmini e allagamenti domestici?.? In Breve Instabilità dal pomeriggio di domenica 1 giugno tra Friuli, Veneto e Lombardia.. Venti downburst oltre 100 kmh e grandine colpiranno il Triveneto lunedì e martedì.. Modelli ECMWF e GFS prevedono scontro tra correnti atlantiche e calore della Pianura.. Proteggere auto, piante e apparecchiature elettriche entro la serata di domenica.. Il maltempo colpirà duramente il Nord Italia tra domenica 1 giugno e martedì 2 giugno, con l’apice della violenza meteorologica previsto per lunedì 1 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nord, allerta supercelle: rischio grandine e venti a 100 km/h

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First Alert Day: Severe Thunderstorm Risk Monday, Including Possible Tornadoes

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