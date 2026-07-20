Pier Paolo Pucci, ex calciatore e dirigente, è morto a 70 anni. Nato a Fornaci, ha giocato in diverse squadre, tra cui Fornaci, Castelnuovo, Barga e negli anni ’70 anche nella Lucchese. La sua scomparsa è stata annunciata oggi, suscitando cordoglio nel mondo calcistico locale. Pucci aveva lasciato il calcio da diversi anni, ma rimane una figura nota nel panorama sportivo della zona.

Lucca, 20 luglio 2026 – Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Pier Paolo Pucci, fornacino di nascita, calciatore di tante squadre dal Fornaci al Castelnuovo, al Barga, ma anche la Lucchese negli anni ’70. Era stato poi dirigente in tante società tra cui la Lucchese, il Castelnuovo e ultimamente il Ghiviborgo. L’As Barga sul suo profilo social ricorda “con profonda commozione Pierpaolo Pucci, per tutti semplicemente il Pierpa. Il suo amore per il pallone lo ha accompagnato per tutta la vita. Una persona che resterà nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla”. “La famiglia Ghiviborgo – si legge sulle pagine social della società – è profondamente colpita dalla improvvisa scomparsa di Pierpaolo Pucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Pier Paolo Pucci, ex calciatore e dirigente della Lucchese (e non solo)

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