Il mondo del calcio toscano si è stretto intorno alla perdita di Paolo Ricci, ex calciatore, allenatore e dirigente, scomparso all’età di 74 anni. Ricci è stato una figura di rilievo nello sport regionale e la sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori. La sua carriera si è sviluppata nel corso di diversi ruoli, lasciando un segno duraturo nel calcio locale.

FIRENZE – Il calcio toscano piange la scomparsa di Paolo Ricci, figura di riferimento dello sport regionale, spentosi all’età di 74 anni. Una vita interamente dedicata ai valori del campo, prima come portiere di talento e successivamente come allenatore vincente, dirigente lungimirante e presidente appassionato. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Prato e poi nel vivaio del Torino, Ricci aveva costruito una solida carriera tra i pali vestendo maglie gloriose come quelle di Verona, Perugia, Mantova, Barletta e Pontedera. Una volta appesi i guanti al chiodo, si era distinto in panchina portando la rappresentativa toscana dilettanti alla conquista del titolo italiano nel 1985 e ottenendo numerosi successi nei campionati regionali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Calciatore professionista, poi allenatore e dirigente: il mondo del calcio piange Paolo Ricci

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