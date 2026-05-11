Solo amore | Pier Paolo Pasolini

Da milanotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 22 maggio 2026, ore 21.00Auditorium CMCProiezione del film di Mauro Conciatoriinterviene Mauro ConciatoriconBeppe Musicco, Sentieri del CinemaLiliana Benini, attriceGiovanni Cerri, artista.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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