Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore inglese, è deceduto a 75 anni a causa di un cancro al pancreas. Lo scorso 1 giugno aveva annunciato di essere in fase avanzata, al quarto stadio, e di ricevere cure sperimentali. Keegan, vincitore di due Palloni d’Oro nel 1978 e 1979, era noto per la sua carriera nel calcio inglese e internazionale. La sua malattia era stata resa pubblica pochi mesi prima della sua morte.

Lo scorso 1 giugno l’ex capitano e commissario tecnico della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro nella zona addominale, spiegando la gravità della situazione: "È al quarto stadio, mi stanno curando con un metodo sperimentale". È morto a 75 anni Kevin Keegan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Kevin Keegan, morto a 75 anni per “turbocancro” la leggenda del calcio inglese: vinse 2 palloni d’Oro nel ’78 e ‘79

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