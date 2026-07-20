Addio a Kevin Keegan leggenda del calcio inglese Il due volte Pallone d’Oro ucciso dal un cancro

Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore, è morto all’età di 75 anni a causa di un cancro dopo una lunga malattia. La sua carriera ha incluso due premi come Pallone d’Oro e ha avuto un ruolo di rilievo nel calcio inglese. La notizia è stata diffusa il 20 luglio 2026.

Londra (Regno Unito), 20 luglio 2026 - Il calcio inglese piange la scomparsa di Kevin Keegan, una vera e propria leggenda del pallone di oltre Manica. Keegan è morto a 75 dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo è stata la famiglia attraverso una toccante nota: “È con immensa tristezza che annunciamo la morte di Kevin Keegan, a 75 anni. L’ex giocatore e allenatore dell’Inghilterra combatteva da tempo contro il cancro e nei suoi ultimi momenti di vita era circondato dalla moglie e dalle figlie. Kevin ha vinto due volte il Pallone d’Oro ed era soprattutto un amatissimo marito, papà e nonno. La famiglia intende ringraziare tutto il team di medici che si è preso cura di Kevin e in questo momento di grande tristezza chiede il massimo riserbo”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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