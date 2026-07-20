Addio a Kevin Keegan leggenda del calcio inglese | aveva 75 anni vinse due Palloni d’Oro

Da ildifforme.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kevin Keegan, ex attaccante di Liverpool, Amburgo e della nazionale inglese, è morto all’età di 75 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Nel corso della sua carriera ha vinto due Palloni d’Oro e si è distinto nel calcio europeo degli anni Settanta. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio.

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L’ex attaccante di Liverpool, Amburgo e nazionale inglese è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro. Fu tra i protagonisti del calcio europeo degli anni Settanta, conquistando due Palloni d’Oro Il mondo del calcio piangeKevin Keegan.L’ex attaccante inglese, due volte vincitore del Pallone d’Oro e simbolo del Liverpool e della nazionale inglese, èmorto all’età di 75 annidopo una lunga battaglia contro il cancro. A darne notizia è stata la famiglia con una nota, spiegando che si è spento circondato dall’affetto della moglie e delle figlie. La sua carriera decollò con il Liverpool, dove militò dal 1971 al 1977.Con i Reds conquistò tre campionati inglesi, una Coppa d’Inghilterra, due Coppe Uefa e una Coppa dei Campioni, diventando uno dei protagonisti della squadra che dominò il calcio inglese ed europeo negli anni Settanta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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