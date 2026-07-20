Addio a Kevin Keegan due volte Pallone d’Oro e leggenda del calcio

Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore, è morto all’età di 75 anni. Due volte vincitore del Pallone d’Oro, ha giocato come attaccante e ha allenato diverse squadre di primo piano. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio.

La Scomparsa di Kevin Keegan: Un’Icona del Calcio. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore di grande prestigio, deceduto all’età di 75 anni. La sua famiglia ha comunicato la triste notizia, rivelando che Keegan stava combattendo un tumore al quarto stadio, diagnosticato nel gennaio 2026. Una Carriera Illustre tra Liverpool e Amburgo. Considerato uno dei più grandi calciatori della sua generazione, Kevin Keegan ha trascorso la maggior parte della sua carriera tra le fila del Liverpool e dell’Amburgo. Con i Reds, dove ha giocato dal 1971 al 1977, ha collezionato numerosi trofei, inclusi tre campionati di Prima Divisione, una FA Cup, una Coppa dei Campioni e due Coppe UEFA. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Kevin Keegan How Liverpool Turned a £33,000 Nobody Into a Legend

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