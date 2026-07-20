Addio a Kevin Keegan due volte Pallone d’Oro e leggenda del calcio

Da napolipiu.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore, è morto all’età di 75 anni. Due volte vincitore del Pallone d’Oro, ha giocato come attaccante e ha allenato diverse squadre di primo piano. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Scomparsa di Kevin Keegan: Un’Icona del Calcio. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore di grande prestigio, deceduto all’età di 75 anni. La sua famiglia ha comunicato la triste notizia, rivelando che Keegan stava combattendo un tumore al quarto stadio, diagnosticato nel gennaio 2026. Una Carriera Illustre tra Liverpool e Amburgo. Considerato uno dei più grandi calciatori della sua generazione, Kevin Keegan ha trascorso la maggior parte della sua carriera tra le fila del Liverpool e dell’Amburgo. Con i Reds, dove ha giocato dal 1971 al 1977, ha collezionato numerosi trofei, inclusi tre campionati di Prima Divisione, una FA Cup, una Coppa dei Campioni e due Coppe UEFA. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

addio a kevin keegan due volte pallone d8217oro e leggenda del calcio
© Napolipiu.com - Addio a Kevin Keegan, due volte Pallone d’Oro e leggenda del calcio.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Kevin Keegan How Liverpool Turned a £33,000 Nobody Into a Legend

Video Kevin Keegan How Liverpool Turned a £33,000 Nobody Into a Legend

Notizie e thread social correlati

Kevin Keegan è morto a 75 anni: addio alla leggenda del calcio inglese due volte Pallone d’OroKevin Keegan, leggenda del calcio inglese e due volte Pallone d’Oro, è morto a 75 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Addio a Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese. Il due volte Pallone d’Oro ucciso dal un cancroKevin Keegan, ex calciatore e allenatore, è morto all’età di 75 anni a causa di un cancro dopo una lunga malattia.

Temi più discussi: Il calcio inglese piange l'indimenticato Keegan: si è spento a 75 anni; Milan, obiettivo sfoltire la rosa: partono gli addii; Diretta Celtic-Milan: quando si gioca e dove vedere l'amichevole estiva in streaming su DAZN; La Spagna alza la Coppa del Mondo! Festa grande al MetLife Stadium. E sul podio c'è Trump...

kevin keegan addio a kevin keeganAddio a Kevin Keegan, due volte Pallone d'oro. Aveva 75 anni. Combatteva contro un tumoreLa famiglia ha annunciato la morte della leggenda del Liverpool e della nazionale inglese, ma anche di Amburgo e Newcastle: Era un marito, padre e nonno amatissimo. Lascia la moglie e due figlie ... msn.com

kevin keegan addio a kevin keeganAddio a Kevin Keegan: morto a 75 anni il due volte Pallone d'Oro, leggenda del calcio ingleseIl calcio inglese e internazionale è in lutto per la scomparsa di Kevin Keegan. L'ex attaccante, tra i protagonisti assoluti degli anni Settanta e vincitore di due Palloni d'Oro consecutivi, è morto a ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web