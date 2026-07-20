Gianni Cazzola, noto batterista jazz italiano, è morto all’età di 88 anni dopo aver subito un malore durante un concerto. La notizia ha suscitato dolore tra musicisti, amici e appassionati. Tullio De Piscopo ha espresso parole di cordoglio per la scomparsa del musicista. La morte di Cazzola è avvenuta sul palco durante un’esibizione. Nessuna altra informazione sulle cause del malore è stata resa nota.

Gianni Cazzola, tra i più importanti batteristi jazz italiani, si è spento all’età di 88 anni dopo aver accusato un malore durante un concerto. Una notizia che ha lasciato senza parole il mondo della musica, colpendo colleghi, amici e appassionati che in queste ore lo stanno ricordando con affetto. Tra i messaggi più sentiti c’è quello di Tullio De Piscopo, che sui social ha voluto salutare l’amico di una vita con parole cariche di dolore e riconoscenza. Le cause della morte di Gianni Cazzola. Gianni Cazzola è morto facendo quello che aveva amato per tutta la vita: suonare. Il batterista si trovava sul palco del Gemia Swing Club di Busto Arsizio, in provincia di Varese, quando si è sentito male durante l’esibizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Addio a Gianni Cazzola, le cause della morte del batterista e le parole di dolore di Tullio De Piscopo

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Shock durante un’esibizione. Muore il batterista Gianni Cazzola. Il dolore dell’amico Tullio De PiscopoDurante un’esibizione, il batterista Gianni Cazzola è deceduto sul palco del Gemia Swing Club a Busto Arsizio.

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