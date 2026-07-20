Il mondo imprenditoriale modenese piange la scomparsa a 89 anni di Giancarlo Morselli, fondatore del colosso Emiliana Serbatoi, l’azienda di Campogalliano ora guidata dal figlio Gian Lauro (ex socio del Modena Calcio e attuale patron dell’Atletic Cdr Mutina) leader produzione di serbatoi e sistemi per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione di carburanti. Morselli. Nato a Nonantola nel 1937 e residente a Modena, Giancarlo Morselli ha dedicato la vita alla famiglia, al lavoro e alla costruzione di un progetto imprenditoriale internazionale capace di crescere nel tempo e conservare le proprie radici. Il suo percorso professionale nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giancarlo Morselli. Nel 1983 fondò Emiliana Serbatoi: "Una fonte di ispirazione per tutti"

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